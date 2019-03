Barbosa emite mensaje de unidad

También aprovechó el escenario para subrayar en su mensaje, que su campaña será por la reconciliación de Puebla donde involucrará a todos los sectores de la sociedad.

“Yo no soy hombre de élites, yo no soy hombre de privilegios, soy un hombre de vida ordinaria, de vida normal, así me mantendré durante la campaña y si el voto popular me favorece como servidor público, siempre en contacto con la gente, mi compromiso es renovar la vida pública en el estado.”