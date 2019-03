Registran a Barbosa como candidato a Casa Puebla

En el discurso que dirigió a sus seguidores, el candidato reiteró su compromiso por llevar a Puebla a un ambiente de reconciliación que genere progreso y desarrollo.

En este escenario no dudó en mencionar que de cara al inicio de la campaña necesita del apoyo de sus ex contrincantes Nancy de la Sierra Arámburo y Alejandro Armenta Mier.

“Los necesito para hacer una gran campaña, los necesito para poder construir el Puebla que soñamos, el Puebla del que hemos hablado, pero necesito a todos, a todos y cada uno, a todos los sectores y segmentos sociales, yo no soy hombre de élites, yo no soy hombre de privilegios, soy un hombre de vida ordinaria, de vida normal, así me mantendré durante la campaña y si el voto popular me favorece como servidor público, siempre en contacto con la gente, mi compromiso es renovar la vida pública en el estado.”