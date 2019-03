Estoy feliz en el Real Betis: Diego Lainez

Al hablar sobre la adaptación al Real Betis, Lainez ignoró las críticas sobre su falta de actividad en los últimos encuentros; en cambio, consideró que ha recibido varias oportunidades para lo que se esperaba en su primera temporada en España.

“A mi entender he tenido muchos minutos. Las circunstancias se han dado y en los últimos partidos no he tenido tantos minutos, pero desde que llegué he tenido muchos minutos y mucha participación. Estoy feliz por ello y es parte de esto. El primer año siempre es así”, sentenció.