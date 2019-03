#VIDEO: Liberan tráiler de 'Once Upon a Time in Hollywood', la nueva cinta de Tarantino Después del estreno del póster oficial, este miércoles se liberó el primer tráiler de 'Once Upon a Time in Hollywood'.

Foto: Columbia Pictures / Tráiler Este miércoles salió a la luz el primer tráiler oficial de Once Upon a Time in Hollywood, la nueva cinta del genio de la dirección, Quentin Tarantino, y que tiene como protagonistas a dos de los actores más taquilleros del cine estadounidense, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. La mente que dio paso a obras maestras como Pulp Fiction y Bastardos sin gloria se prepara para el gran estreno de su próximo filme, el cual llegará a los complejos de cine el 26 de julio de 2019. El primer avance oficial de Once Upon a Time in Hollywood presenta más a fondo a los personajes de Rick Dalton, interpretado por el ganador del Oscar Leonardo DiCaprio, así como a Cliff Booth, personificado por el galán de antaño Brad Pitt. RELACIONADAS 'Once Upon a Time in Hollywood' muestra su primer póster

DiCaprio dará vida a una exestrella de western televisivos, mientras que Pit será su doble frente a la cámara; ambos buscan hacerse de un hueco en la industria de finales de la década de los 60. Por su parte, Margot Robbie interpretará a Sharon Tate, la actriz que fue asesinada por Charles Manson. Tal como se supo hace varios meses, la trama de Once Upon a Time in Hollywood retoma los crímenes cometidos por La Familia, la secta que lideraba Manson y que protagonizó uno de los episodios más oscuros de la industria del entretenimiento en Estados Unidos. El equipo reunido por Tarantino para este filme ilusiona mucho a los fans, quienes no dudarán en comprar el boleto para ver la nueva aventura fílmica del reconocido cineasta. En el elenco también sobresalen los nombres de Al Pacino, como Marvin Shwarz, y Dakota Fanning, quien dará vida a Lynette Frome, una de las integrantes de La Familia.