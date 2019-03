¡Confirmado! El fenómeno mundial 'Bird Box: A ciegas' tendrá una secuela

En entrevista para Esquire, el autor reveló cómo fue que decidió enfrascarse en la ardua misión de continuar una historia que todos daban por concluida.

“En el tiempo entre la salida de Bird Box y el que llevo escribiendo Malorie me han preguntado muchas veces qué pasó con Niño y Niña. Pero por mucho que me importen ambos, esta no es su historia. El mundo de Bird Box es la historia de Malorie, y quería saber más sobre ella. Quería conocerla mejor. Al final de la película, miré hacia mi novia Allison y le dije: ‘Quiero saber qué pasa después’ y ella me dijo: ‘Bueno, ya sabes, tú podrías hacer que eso pasara’”, sentenció.