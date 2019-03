Reunión con Kushner fue para perfilar acuerdo de inversión: AMLO

“Hubo esta reunión en buenos términos porque estamos llegando a acuerdos de una posible firma de un compromiso de entendimiento para que se generen empleos y haya impulso económico no solo de México, sino de Centroamérica”, declaró ante los medios reunidos en Palacio Nacional.

Sobre la posibilidad de realizar una gira por Estados Unidos para profundizar la relación con el gobierno de Donald Trump o impulsar acuerdos bilaterales, el mandatario Andrés Manuel López Obrador aclaró que solo emprenderá el vuelo cuando sea para firmar un acuerdo concreto y específico. Reiteró que no pretende gastar un solo peso en viajes innecesarios.

“Yo he dicho que voy a salir del país si se trata de firmar acuerdos. No voy a hacer turismo político, tengo muchas cosas que hacer en el país; siempre he pensado que la mejor política exterior es la interior”, agregó el Ejecutivo Federal.