VIDEO: ¡Ya está aquí el tráiler oficial de la Temporada 3 de 'Stranger Things'!

Previo a la liberación del tráiler de la Temporada 3 de Stranger Things, Netflix soltó un teaser muy extraño y que dejó más dudas que certezas; sin embargo, la aparición del promocional oficial un par de horas después calmó las dudas ocasionadas por las imágenes anteriores. En tres minutos de duración y al ritmo de los heavys Mötley Crüe, la plataforma arrojó algunas luces de lo que tratará la nueva temporada.

Entre los detalles revelados sobre la nueva temporada está su composición de nueve capítulos, de los cuales incluso ya se revelaron los nombres. Entre ellos estarán: Suzie, Do You Copy?, The Mall Rats, The Case of the Missing Lifeguard, The Sauna Test, The Source, The Birthday, The Bite y The Battle of Starcourt.