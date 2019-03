Revocación del mandato llega al Senado para su discusión

“Si bien algunos pensaban que podríamos hoy o el jueves sacar la revocación de mandato , no va a ser así. Vamos a intentar dar estos días para que las comisiones puedan reunirse, dictaminar y escuchar las voces”.

Voy a seguir trabajando en la creación de consensos en el @senadomexicano . No opinaré ni me relacionaré con asuntos partidistas; dedicaré mi tiempo completo al trabajo legislativo. pic.twitter.com/K7SS66HdQQ — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) 20 de marzo de 2019

Sin embargo, Ricardo Monreal reconoció que “la fijación, clara, del presidente de la República, y la firma de un documento trascendente (…) como es la revocación de mandato, no tendría por qué no plasmarse en la Constitución”.

“Si no funciona un gobernante, debe de irse, y deberían de aprovechar esta posibilidad, porque es una moneda al aire. Si el presidente de la República no cumple las expectativas mediante las cuales obtuvo el voto, obviamente la mayoría de la población no respaldará su continuidad después de los tres años”.