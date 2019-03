El final de 'The Big Bang Theory' ya tiene fecha prevista

La fecha elegida por la cadena norteamericana CBS para transmitir el final de The Big Bang Theory es el próximo 16 de mayo. Este día especial pasará a la historia de la televisión cuando Jim Parsons , Johnny Galecki , Kaley Cuoco , Simon Helberg, Kunal Nayyar, Melissa Rauch y Mayim Bialik se despidan definitivamente de sus icónicos personajes.

A pesar de que ya se conocía una semana aproximada para la emisión del final de The Big Bang Theory (2007-2019), se desconocía el día especifico en que la ficción creada por Chuck Lorre presentaría su último capítulo.

Tras finalizada The Big Bang Theory, la cadena CBS se enfocará en la ficción spin-off también creada por Chuck Lorre y producida por Jim Parsons, que a la vez funge como precuela de la ficción, Young Sheldon (2017-2019).

The Big Bang Theory es la comedia televisiva más larga de Estados Unidos, con un total de doce temporadas llegará a la cantidad total de 279 episodios. Aunque el título del último capítulo aún no se devela para no antelar aspectos de su trama, se espera que lo haga en los días anteriores a su estreno.

El último episodio de la duodécima temporada titulado The Conference Valuation se estrenó el pasado 7 de marzo y el próximo llamado The Laureate Accumulation llegará hasta el 4 de abril.

Hasta el momento, se sabe que el final de The Big Bang Theory constará de dos capítulos consecutivos emitidos el mismo día, más de una hora para despedirse del excéntrico grupo de científicos.