Cipriano Charrez pide licencia para enfrentar proceso penal

Cabe recordar que en la medianoche del pasado 6 de octubre, el legislador de Morena protagonizó un accidente automovilístico en la carretera federal México-Laredo, huyendo de la escena del choque sin prestar apoyo a la víctima que falleció en el lugar.

Charrez Pedraza reiteró que el día de los hechos él no iba manejando, además de excusar que se trató de un accidente.

Acompañados de unos 400 simpatizantes y de diputados locales de Morena del estado de Hidalgo, Cipriano Charrez se presentó en la PGJH a rendir su declaración, sin que el procurador Raúl Arroyo permitiera que diera su testimonio argumentando que tenía fuero

“Simplemente argumentó (el procurador) que no me podía recibir, porque era diputado. Hoy vengo a presentarme y ahora sí espero que el procurador no me diga que porque soy diputado", comentó.