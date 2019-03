CNDH reconoce disculpa por homicidio de estudiantes del Tec

González Pérez reconoció que los estudiantes fueron víctimas de un injustificado abuso de poder por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que derivó en la recomendación 45/2010.

"No eran delincuentes, eran estudiantes y no merecían perder la vida, esta disculpa no constituye una reparación, pero reivindicar su nombre y que las autoridades reconozcan sus faltas, es un gran paso", subrayó.