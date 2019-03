Fidel Kuri ofrece disculpas por descenso del Veracruz

“Asumo con humildad la responsabilidad de que las consecuencias de mis errores, estrategias equivocadas y actitudes negativas, han llevado a los Tiburones Rojos a la situación del descenso, y por lo cual me disculpo y no me justifico. Pero también me siento orgulloso de mi capacidad para aprender de mis tropiezos, de levantarme de ellos, de resistir y seguir avanzando con tenacidad”, dicta el comunicado.