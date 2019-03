Miguel Bosé confía en recuperar su voz muy pronto

El cantante Miguel Bosé es uno de los jueces de Pequeños Gigantes, algo que tiene muy contentos a sus seguidores; sin embargo, también generó mucha preocupación porque la primera vez que apareció como parte del jurado exhibió severas dificultades para hablar.

Durante el anuncio del estreno del reality, Bosé aprovechó la oportunidad para explicarles a sus fans y a todos los que se han preocupado por su salud cuál es el estado de su voz; reconoció que todavía tiene algunas dificultades y molestias, pero que formar parte del programa será la mejor terapia.

“Creo que es una cosa pasajera, se irá. En este momento voy a seguir con mis actividades, haciendo lo que tenga que hacer, no me voy a esconder, no me puedo esconder, creo que eso no ayudaría para nada a las emociones…”, detalló.