'Piojo' Herrera lanza el primer dardo contra el 'Tata' Martino

Los comentarios del Piojo Herrera iban dirigidos a toda la polémica que rodea la naturalización de Rogelio Funes Mori, atacante de los Rayados de Monterrey.

“Mira que Funes Mori me encanta, me parece un gran centro delantero, pero decir ‘me naturalizo para ir a la Selección Mexicana’, quiere decir que su capacidad no le da para pelear con los de su país”, sentenció.