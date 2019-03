AMLO firma compromiso para no reelegirse en 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su intención nunca ha sido buscar el poder por el poder. De esta manera, una vez terminado su sexenio, entregará el cargo a quien resulte elegido de manera democrática en las urnas.

En el #GobiernoDeMéxico somos partidarios del #SufragioEfectivoNoReelección El #PresidenteDeMéxico firma compromiso de no reelección — se someterá a la #RevocaciónDeMandato "Considero que bastan 6 años para desterrar la corrupción y la impunidad" https://t.co/cSoZF5TXeb — Gobierno de México (@GobiernoMX) 19 de marzo de 2019

“Considero que basta con seis años para desterrar la corrupción y la impunidad (…) No tengo duda que nos alcanzará el tiempo para consumar la Cuarta Transformación de la vida pública del país. Reafirmo que no soy partidario, no estoy de acuerdo con la reelección y nunca, bajo ninguna circunstancia, intentaría perpetuarme en el cargo que actualmente ostento”, añadió.