Pixar ilusiona con el nuevo tráiler de 'Toy Story 4'

En tanto, la sinopsis de Toy Story 4 expone con claridad la gran travesía que emprenderán el vaquero y el explorador espacial para lograr que Bonnie vuelva a estar con su nuevo juguete.

La dirección de Toy Story 4 recae en Josh Cooley, mientras que el estreno de la esperada película será hasta el próximo 21 de junio de 2019.

On the road of life there are old friends, new friends, and stories that change you. #ToyStory4 pic.twitter.com/a1rokzLpMh — Disney•Pixar (@DisneyPixar) 19 de marzo de 2019