'Once Upon a Time in Hollywood' muestra su primer póster

Restando las imágenes llegadas desde el rodaje de Once Upon a Time in Hollywood (2019) y de las fotografías exclusivas de algunas revistas norteamericanas, hasta el momento no había ninguna imagen oficial de la nueva cinta de Quentin Tarantino.

De manera inesperada Columbia Pictures presentó el primer póster de Once Upon a Time in Hollywood donde revela a Brad Pitt y Leonardo DiCaprio interpretando a sus respectivos personajes, Cliff Booth y Rick Dalton.

Aunque el gráfico es sencillo, el cartel publicitario muestra una gama cromática muy representativa de los años 60, temporada en donde está ambientada la trama del noveno filme de Tarantino. Además, revela el mes de estreno en que esta cinta llegará a cines comerciales estadounidenses.