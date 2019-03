¿Cuánto dura la temporada final de 'Game of Thrones'? HBO decidió revelar la duración de los capítulos a través de Winter Is Coming, ¿cuánto dura la temporada final de 'Game of Thrones'?

Foto: @Pocketlint Los fanáticos de la serie estelar de HBO, Game of Thrones, solamente podrán disfrutar de seis episodios más del fenómeno televisivo más importante de los últimos años, con la gran incógnita de la duración de los capítulos. En este sentido, HBO decidió revelar la duración de los capítulos a través de Winter Is Coming, dejando sin dudas cuánto restará para saber el destino de Westeros y la guerra por el Trono de Hierro. En primer lugar, se filtraron los tiempos de los dos primeros capítulos de la octava temporada de Game of Thrones, los cuales decepcionaron a más de uno. Y es que los dos primeros capítulos no llegarán a la hora de duración, contrario a lo que se esperaba que todos rebasaran esta cifra. RELACIONADAS Vladimir Furdik, el Rey de la Noche de 'Game of Thrones'

Episodio 8x02: 58 minutos.

Episodio 8x03: 60 minutos.

Episodio 8x04: 78 minutos.

Episodio 8x05: 80 minutos.

Episodio 8x06: 80 minutos. En total, la temporada final de Game of Thrones será de 410 minutos, es decir, 6 horas y 50 minutos. Si se compara con la duración total de la temporada 7, con un capítulo más, queda esta octava media hora más corta, siendo la temporada más breve de la serie. Por ahora, el capítulo más largo de la serie, el último de la séptima temporada, 'The Dragon and the Wolf', había durado una hora y veinte minutos, exactamente la misma duración de los dos últimos episodios de la ficción.