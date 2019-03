Martha Tagle levanta la voz ante fraudes de Banorte y Scotiabank

Y además de la denuncia que se tiene que hacer ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, todavía resta hacer otra serie de trámites ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Después de llenar formatos y enviar documentos a @CondusefMX agendaron una audiencia con representantes de @Banorte_mx y @ScotiabankMX C/representante insistió en la cláusula de que no se hacen responsables de falsificación de firmas, y que chequera es responsabilidad de clientes — Martha Tagle (@MarthaTagle) 18 de marzo de 2019

La diputada federal ha vivido lo que miles de mexicanos tienen que lidiar día a día en trámites burocráticos contra transacciones bancarias que en muchas ocasiones ni saben los usuarios que han hecho.

“De poco sirvieron mis alegatos de que era evidente la falsificación de mi firma, de la posible colusión de empleados del banco, de lo inverosímil de que aceptaran y cambiaran tantos cheques, cuando a veces a mí me los rechazan, ningún alegato sirvió, no llevaban ánimo conciliador”.

Y la peor parte de la historia es que @CondusefMX solo sirve para conciliar, y si representantes de @Banorte_mx y @ScotiabankMX no iban a conciliar, lo único que queda es que @CondusefMX prepare en 60 días un dictamen y me oriente para iniciar una demanda vs bancos. — Martha Tagle (@MarthaTagle) 18 de marzo de 2019