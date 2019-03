AMLO y Enrique Krauze se muestran respeto ante la polémica

Después de este posicionamiento, el intelectual respondió a las declaraciones del mandatario mexicano a través de sus redes sociales, reiterándole su absoluto respeto pese a las discrepancias de pensamiento que existen entre ambos.

“Yo también lo respeto a usted, Señor Presidente López Obrador. Mi crítica ha sido franca y pública. He apoyado su proyecto social y moral. Y agradezco que reitere su postura de proteger las libertades”, escribió en su cuenta de Twitter.

De esta manera, López Obrador y Enrique Krauze intentaron zanjar la polémica generada por Ricardo Sevilla, quien dijo que formó parte de toda una “maquinación” encabezada por Krauze. Detalló que su función principal era elaborar materiales para atacar la imagen del actual Presidente de la República.

“Yo nunca maquiné nada, como dice el noticiero de Carmen Aristegui, a la cual por supuesto le pediré derecho de réplica, nada contra López Obrador que no sea lo que he escrito en mis ensayos y libros desde 2005 para acá. Eso no es una maquinación, es una preocupación y crítica política perfectamente válida. Mi crítica ha sido siempre abierta, franca, pública”, comentó Krauze durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva.