No cancelaremos ningún contrato petrolero: AMLO

López Obrador precisó que la estrategia de rescate de la industria energética mexicana atraviesa por el hecho de que la iniciativa privada realice su parte, que consiste en cumplir al pie de la letra con lo establecido en los contratos.

“Lo que queremos es exhortar a quienes recibieron estos contratos para que inviertan, para que produzcan, porque hasta ahora no lo han hecho, no hay inversión suficiente y no han producido petróleo, no han extraído petróleo. Los invitamos a que inviertan y a competir en buena lid”, exhortó.