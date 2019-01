“La poesía ha hecho un cambio radical en mí, he ampliado mi vocabulario, mi pensamiento, mi perspectiva de la vida y del mundo, y, lo más importante, me ha sensibilizado y siento que también a quienes he transmitido mi mensaje”, afirmó Araela Rojas Méndez, quien participará en la XX Espartaqueada Cultural Nacional que organiza el Movimiento Antorchista.