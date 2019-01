'No soy golpeador, pero era para arrancarle la cabeza', dice Maradona sobre expareja

Las declaraciones de Diego Armando Maradona muestran un distanciamiento irreconciliable entre ambos, pese al largo tiempo que pasaron juntos. El ídolo argentino criticó algunas de las conductas que tenía Oliva hacia su persona.

“El amor con Rocío está muerto. Ella no me despierta nada. Hace mucho tiempo que duermo solo. En Dubái, ella esperaba a que yo me durmiera para ir a sacarse fotos y mostrarle a sus amigos y esconderme cosas”, reveló.