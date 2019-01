Sharapova doblega a Wozniacki en Abierto de Australia

La derrota de Wozniacki, que se despide muy temprano del Abierto de Australia, podría terminar por enviar a la danesa fuera del Top 10 del ranking mundial, un duro tropiezo que deberá superar a la brevedad.

“Sabía que iba a tener un partido muy difícil, ya que ella es la defensora de este título (…) No he jugado muchos partidos en el último año, especialmente, contra las mejores jugadoras. Es para estos partidos que me entreno, por lo que ganar es realmente gratificante”, comentó Maria Sharapova al término del encuentro.