Brian May deleitó al equipo de 'Bohemian Rhapsody' con solo de guitarra

Esta persona no fue otra sino el guitarrista original de Queen , Brian May , quien capacitó a Gwilym Lee (actor quien lo personifica en la cinta biográfica) para emular la interpretación del emblemático solo de guitarra que aparece en el tema Bohemian Rhapsody .

En el video de escasos 52 segundos, May demuestra que sólo él puede recrear el solo de Bohemian Rhapsody tal como lo hizo hace más de 44 años para la grabación original de la canción que fue incluida en el disco A night at the Opera (1975).

El video que inicialmente fue publicado por Bryan Singer fue resubido a la cuenta personal del propio Brian May, quien agregó un extenso mensaje sobre cómo fue la experiencia de visitar el set de grabación, que recreó uno de los momentos más importantes de su carrera.