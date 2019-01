No voy a ser un 'fiscal carnal': Bernardo Bátiz

El Senado de la República recibió al aspirante a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República, Bernardo Bátiz, cuya candidatura se ha ligado mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador por la amistad que hay entre ellos.

En este sentido, Bernardo Bátiz aseguró que, de ser electo, no será “fiscal carnal” del presidente Andrés Manuel López Obrador ni de nadie, un señalamiento que ha hecho referencia la oposición y que pondría en duda su desempeño al frente de la Fiscalía.

“Les aseguro que no voy a ser un fiscal carnal, se los aseguro, voy a ser un fiscal, si es que ustedes me elijen, que vea por la verdad y la justicia, que sirva a la colectividad no a sectores, no a partidos, independientemente de que yo pertenezca a un partido, a una Iglesia y a una universidad en la persecución de justicia voy a participar así”, dijo al concluir su comparecencia.