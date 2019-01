Jugar en la Juventus no es un desafío: Zlatan a Cristiano

Zlatan Ibrahimovic, jugador de Los Angeles Galaxy de la MLS, continuó diciendo que jugar en un equipo de segunda división o de media tabla sí “es un desafío”.

Y es que Cristiano Ronaldo invitó a Lionel Messi, con quien rivalizó en la liga española, a unirse en un futuro al Calcio italiano.

“Me gustaría que viniera a Italia un día. Espero que acepte el reto como yo, pero si es feliz ahí entonces lo respeto. He jugado en Inglaterra, España, Italia, Portugal y para mi equipo nacional mientras él todavía está en España… Quizás necesite más. Para mí, la vida es un reto, me gusta y me gusta hacer a la gente feliz. Es un jugador fantástico y un buen chico (Messi), pero no echo en falta nada aquí. Esta es mi nueva vida y soy feliz”, dijo en su momento el portugués.