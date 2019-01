PAN cierra filas rumbo a la elección por la gubernatura

En relación al gobernador interino, reiteró que espera que la alianza “Juntos Haremos Historia” respete la “tradición” de aceptar la propuesta que emita el PAN por ser el partido en el poder, tras el lamentable fallecimiento de la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo.

En este sentido, dijo que están valorando el nombre de la persona que contará con el apoyo de Acción Nacional para que esté al frente durante unos meses en lo que se llevan a cabo las nuevas elecciones.

En relación a este proceso constitucional, el líder del PAN dijo que siguen construyendo un perfil que sea aceptado también por los otros partidos políticos con los que han formalizado alianzas en el pasado.

“Sigue proceso, construcción de un perfil que sume Acción Nacional a los demás partidos coaligados y con quien podamos construir además para que se genere confianza transversal y Puebla pueda vivir este proceso con tranquilidad”.

A esta cita llegaron algunos integrantes del morenovallismo como el ex líder del Congreso Jorge Aguilar Chedraui, así como el yunquista y ex presidente municipal de Puebla Eduardo Rivera Pérez, el ex diputado local Francisco Rodríguez Álvarez, quien se había convertido en uno de los colaboradores más cercanos de Martha Erika Alonso; así como Tony Gali López, hijo del ex gobernador José Antonio Gali Fayad, entre otros.

El líder nacional del PAN también volvió hablar sobre el trágico accidentel, dijo que siguen en espera de que el gobierno federal dé a conocer los motivos de la caída del helicóptero.

Incluso, señaló de manera tajante que no hay elementos de que el hecho haya sido producto de una falla mecánica, de un error humano o de las malas condiciones climatológicas. “Que el gobierno federal tome con seriedad la exigencia de mexicanos, de poblanos y de panistas para saber lo que sucedió. Nadie ha cuestionado la capacidad de los pilotos”.