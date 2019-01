Falsa portada del The Washington Post causa controversia

“Hay ediciones impresas falsas de The Washington Post que se distribuyen en el centro de DC, y estamos al tanto de un sitio web que intenta imitar a The Post. No son productos de Post, y estamos investigando esto”.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">There are fake print editions of The Washington Post being distributed around downtown DC, and we are aware of a website attempting to mimic The Post’s. They are not Post products, and we are looking into this.</p>— Washington Post PR (@WashPostPR) <a href="https://twitter.com/WashPostPR/status/1085564733418283009?ref_src=twsrc%5Etfw">16 de enero de 2019</a></blockquote>

El engaño se lo adjudicó el colectivo Yes Men, reconociendo que repartieron 25 mil copias falsas del diario en la ciudad de Washington D.C.

Cabe recordar que en 2008, Yes Men fue responsable de repartir un millón de ejemplares falsos del The New York Times informando el final de la guerra en Irak

En una entrevista para NPR, integrantes del colectivo Yes Men, dijeron que la “historia que cuenta el articulo refleja la realidad actual que vive Estados Unidos”.