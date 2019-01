ESPECIAL: 6 consejos para sobrevivir a la Cuesta de Enero

Aunado a esto, la mayoría de los productos suben un poco sus costos en las épocas navideñas aprovechando que las familias aumentan un poco su poder adquisitivo.

De igual manera, en estas semanas deben hacerse pagos importantes como la tenencia y el predial, para lo que los gobiernos implementan descuentos o facilidades de pago para ayudar a las economías familiares.

La Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) asegura que al menos un 50 por ciento de los mexicanos presenta problemas para solventar los gastos de la Cuesta de Enero.

Para dar solución a los gastos, acude a casas de empeño o a solicitar préstamos para resolver los gastos, lo cual en muchos casos es más dañino para la familia.

Para sobrevivir a la Cuesta de Enero, Grupo Sexenio Comunicaciones te presenta seis consejos para salir adelante este primer mes del año.

***

Ahorrar previamente

El primer paso parece obvio, pero muchos mexicanos no lo llevan a cabo. Ante el final o inicio de un año, se debe asegurar un ahorro para poder cubrir gastos que ya se saben tendrán, como el pago de impuestos. Incluso apartar un presupuesto para regalos ayuda mucho.

Apretarse el cinturón

Esta expresión coloquial hace referencia a que es necesario eliminar los gastos innecesarios que no sean urgentes, como el pago de algunos servicios de entretenimiento o procurar cocinar en la casa para no gastar en comidas. Pero principalmente implica no gastar en compras emocionales que no se requieran.

Paga gastos primarios

Aunado al punto anterior, para salir adelante, y no solo en la Cuesta de Enero, es importante elaborar una lista de esos gastos que no se pueden omitir, como la renta de la casa, luz, agua o gas. Primero hay que cubrir lo realmente necesario.

Esconde la tarjeta de crédito

La educación financiera en México no es de las mejores del mundo, y en épocas navideñas, los clásicos tarjetazos son las principales causas de la Cuesta de Enero. Hay que evitar el uso de la tarjeta de crédito, principalmente si hay que pagar el uso que ya se le dio. Simplemente, no la cargues contigo.

Evita el efecto bola de nieve

Aunque el pago de meses sin intereses, si se realiza de buena forma, es una gran medida para cubrir con los gastos, no hay que usar la tarjeta de crédito para pagar deudas de la Cuesta de Enero, ya que solo genera un efecto de bola de nieve que te llevará al sobreendeudamiento

Elige el mejor préstamo a crédito

Si es muy necesario el optar por sacar un préstamo a crédito, se tienen que revisar las opciones que hay en el mercado para elegir la que implique un menor pago de intereses. Hay que tomar en cuenta cuánto se acabaría pagando en total al paso del tiempo.