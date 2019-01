Raúl Jiménez no quiere irse de la Premier League

“Me está gustando mucho la Premier League, estoy muy contento aquí, creo que encajé muy bien en el equipo y eso se está notando partido con partido, pero es cosa de que se decidan a comprarme o regresar a Lisboa después del préstamo, o salir a algún otro equipo. Me gustaría seguir aquí en la Premier League pero ya con el tiempo se verá”, puntualizó.

Raúl Jiménez agradeció que el entrenador y los directivos hayan confiado en él para reforzar la delantera, además de darle frecuentes oportunidades de mostrarse sobre el terreno de juego. El futbolista emanado del América dijo que intenta responder a esa confianza en cada duelo.

“Aquí en Wolverhampton me ha tocado la oportunidad de jugar más minutos, tener más actividad, creo que estoy en un gran momento de mi carrera. Era lo que durante estos cuatro años había estado buscando, esta continuidad y ahora que la tengo estoy aprovechando bien la oportunidad, dando el cien por ciento de mí en cada entrenamiento, en cada partido, para no desaprovechar la confianza que me dan los entrenadores y todo el equipo”, añadió.