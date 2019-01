AMLO lamenta aprobación a medias de la Guardia Nacional

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, destacó este jueves la aprobación de la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados; sin embargo, lamentó que se haya hecho a medias porque se eliminaron puntos clave que afectan completamente el objetivo primordial de esta nueva corporación de seguridad.

El mandatario cuestionó que se mermara su capacidad de operación al impedir que el Ejército y la Marina participen en tareas de seguridad pública mientras se conforma la nueva corporación de carácter civil.

“No estoy satisfecho, ya ven que me gusta llamar las cosas por su nombre (…) Se quitó ese transitorio y, prácticamente, va a quedar igual como si fuese una reedición de la Policía Federal, que sabemos que no funcionó, no por culpa de elementos, sino de que desde que se creó en el gobierno de Ernesto Zedillo no se le dio la fuerza”, comentó.