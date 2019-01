Cruz Azul está herido: Pedro Caixinha

Caixinha aseguró que el fracaso en la final del Apertura 2018 ya quedó atrás, por lo que tienen confianza en que la situación complicada de este inicio de temporada se tornará en alegrías para el final de la temporada.

“Lo que ocurrió al final del año pasado es cosa del pasado. Lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se termina. El torneo anterior tuvimos una gran regularidad, pero no terminamos como queríamos terminar; hay que pensar que este año las cosas van a ser al revés. Veo que el equipo está herido porque sí está trabajando, sí está haciendo sacrificio y lamentablemente las cosas no están saliendo”, alegó.