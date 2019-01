Si pensamos mal, Reforma Energética fue para acabar con la industria petrolera: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que la Reforma Energética fue un rotundo fracaso, como lo demuestra la falta de resultados pese a la entrega de contratos para exploración y explotación del petróleo a empresas extranjeras.

El mandatario reconoció que en este escenario cabe una interpretación con tintes de conspiración, ya que se puede pensar que la Reforma Energética fue aprobada e implementada para paralizar la industria.

“La caída sin duda fue por falta de inversión por parálisis de la actividad petrolera, porque se actuó con ingenuidad, se pensó que con la reforma energética bastaba y que no era necesaria la inversión pública y se le quitó presupuesto a Pemex y resultó que no llegó la ansiada inversión extranjera y que no se ha obtenido producción de los contratos que se entregaron, entonces, si lo vemos así, pues fueron muy ineficientes los que llevaron a cabo esta política”, puntualizó.