'A veces me siento más inglés que español', asegura Cesc Fábregas

El mediocampista Cesc Fábregas aseguró que extrañará estar en la Premier League debido a que pasó 13 años de su carrera en la liga británica, esto en el marco de su presentación con el que es su nuevo equipo, el Mónaco.

El futbolista reconoció que sentía la necesidad de “cambiar de aires” y probarse en otra competencia, por lo que ya llevaba mucho tiempo pensando en dejar Reino Unido.

“Creo que era un buen momento para dejar la Premier, tras 501 partidos en Inglaterra. Ha sido difícil, tras 13 años en los que he logrado muchos trofeos, he hecho muchos fans y, a veces, me siento más inglés que español”, sentenció.