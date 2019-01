¿Dónde está Bran Stark en el teaser de 'Game of Thrones 8'?

Y es que el teaser, que han llamado Crypts of Winterfell, muestra a Jon (Kit Harington), Arya (Maisie Williams) y Sansa (Sophie Turner) visitando sus estatuas en las criptas. Pero, ¿y dónde está Bran?

Ante el final gélido que tiene lugar en el avance, muchos han retomado este hecho para reforzar la teoría que dicta de Bran Stark es en realidad el Rey de la Noche, por lo cual no aparece a lado de sus hermanos.

OKAY SO. I have been slowly allowing the Bran = Night King theory seep into my brain as time passes. And this trailer...



There's one living Stark who's not apparently "invited" into the Winterfell Crypt. But then, it seems that maybe he shows up, but he brings cold with him. https://t.co/pWY8naQUsL — diet_glitter (@thelastglitter) 14 de enero de 2019