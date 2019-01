Escena de la bañera de 'El regreso de Mary Poppins' no usó CGI

En el caso de El regreso de Mary Poppins, una de las escenas que más impactó a la audiencia, fue la localizada en la bañera de la familia Banks, la cual parecía una tina sin fondo. Para sorpresa de muchos, esta secuencia no utilizó ningún elemento digital.

Los primeros efectos visuales crearon toda una serie de dispositivos para su realización, sets de grabación enteros, maquetas en miniatura, estatuas animatrónicas y artefactos prácticos que resultaban en ilusiones visuales, engañando al espectador consensuadamente.

Fue así como Marshall construyó un set entero donde la bañera era a penas el inicio de un tobogán por el cual, los miembros del elenco se deslizaban hasta aparentar ser cubiertos totalmente por el agua.

"They actually carved a hole in the bottom of the bath and had a slide that went under the stage. But it was a drop. It was fast and steep. So the kids did theirs 20 times; I think I did it twice." #EmilyBlunt talking about THAT shot.



