QUÉPASA: Trolean a Donald Trump y su cena con hamburguesas

La justificación de la Casa Blanca se debe a que, por el cierre parcial de la administración federal, aunque sí se ocupó la lujosa vajilla del lugar para llenar sus platos con papás y ensalada.

En redes sociales, se difundieron rápidamente las fotografías del evento de Trump con los jugadores colegiales, y por supuesto, igual de rápido se viralizaron los memes.

Trump making sure he not breaking his pockets for the Clemson football team. Burger King, Wendys, McDonalds it is ?????????? pic.twitter.com/HnEjivbVTP — Mel ???? (@MellyMel320) 15 de enero de 2019