ESPECIAL: Michelle Obama ¿futura presidenta de Estados Unidos?

Después de la fallida incursión de Hillary Clinton, comenzaron a manejarse diferentes perfiles demócratas para intentar arrebatarle la Presidencia a Donald Trump en las elecciones de 2020. Michelle no ha mostrado interés por lanzarse como posible candidata, pero sus seguidores consideran que sería una carta importante para el proceso electoral. Otros, un poco más reservados, advierten que podría esperar hasta la contienda de 2024.

Michelle Obama es una de las mujeres más conocidas en Estados Unidos , pero no solo eso, sino que goza de niveles importantes de popularidad entre la población. La exprimera dama posee una fuerte proyección entre la opinión pública e incluso existe una percepción positiva de su labor en el extranjero, entonces ¿existe la posibilidad de que contienda por la Presidencia de Estados Unidos en algún momento?

Su nombre completo es Michelle LaVaughn Robinson Obama y nació en Chicago, Illinois, el 17 de enero de 1964. Su padre, Fraser Robinson, laboraba en una planta de agua, mientras que su madre, Marian Shields Smith, trabajaba como secretaria. De acuerdo con la propia Michelle, su madre jugó un papel muy importante en la formación de ella y su hermano Craig.

Después de egresar con buen desempeño académico de las escuelas públicas de Chicago, decidió estudiar Sociología y Estudios Afroamericanos en la Universidad de Princeton. Posteriormente, también cursaría Leyes en la prestigiosa escuela de Harvard en 1988, además de cosechar experiencia en un bufete de abogados.

Fue precisamente en Harvard donde comenzó a mostrar interés en actividades políticas, construyendo una reputación que trasladaría a la escena nacional al convertirse en una de las mejores diez abogadas de Estados Unidos. Muy pronto se percató de su verdadero interés para organizar a la gente con proyectos que contribuyeran al bien de la comunidad.

La vida con Barack Obama

Michelle conoció a Barack Obama cuando los dos laboraban en el mismo despacho de abogados. Después de disfrutar de su noviazgo, decidieron contraer nupcias en 1992 y, solo seis años después, nació su hija Malia Ann. En 2001, llegó al mundo la pequeña Sasha Obama.

Cuando se convirtió en Primera Dama, se ganó rápidamente el afecto de la gente por su labor enfocada a albergues y comedores de beneficencia. Asimismo, se reunió frecuentemente con representantes de la educación pública y siempre pugnó por brindar mayores oportunidades a los sectores más rezagados.

Desde la Casa Blanca, fungió como una activista defensora de los derechos de las mujeres, pero no solo eso, también sacó la cara por las familias de los soldados que defendían a su país en el exterior, fomentó apoyos para las mujeres trabajadoras e impulsó iniciativas para fomentar las actividades artísticas.

¿Aspirante presidencial?

Para desilusión de muchos, Michelle Obama no tiene la intención de contender por la Presidencia de Estados Unidos. Así lo dio a conocer el año pasado en repetidas ocasiones, cuando los reporteros la cuestionaron sobre un posible futuro en la política a nivel nacional.

La ex primera dama fue clara y contundente: Mi camino no es la política. De esta manera, no seguirá los pasos de su esposo, quien en los últimos meses se ha mostrado más activo como opositor a Donald Trump, además de que podría ser un catalizador importante a favor de los demócratas en los próximos ejercicios.

“¡No quiero ser presidenta! Mi camino nunca ha sido la política. Me casé con alguien cuya pasión es la política. ¡Solo porque le guste no signifique que me guste!”, reiteró en referencia a Obama.

Michelle Obama aseguró que su prioridad son sus hijas y la meta es darles más seguridad porque están en etapa de crecimiento, además de disfrutar más momentos en familia por el duro desgaste que representa estar en la Casa Blanca.

A pesar de que Michelle asegura que no está interesada en la política, todavía falta un largo camino para la contienda de 2020.