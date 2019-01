The Killers alza la voz contra el muro de Trump

La aclamada de rock The Killers protestó de la mejor manera que podía hacerlo contra la propuesta de Donald Trump de levantar un muro en la frontera entre México y Estados Unidos. Los integrantes de la banda ocuparon su talento y sensibilidad para lanzar un mensaje claro sobre la iniciativa del mandatario de su país.

La asociación con el director de cine Spike Lee derivó en el lanzamiento del video de su canción más reciente titulada Land Of The Free. El tema es una protesta musical contra la barrera física que piensa levantar el gobierno de Donald Trump.

The Killers no quiso limitar la capacidad creativa de Lee y el resultado fue asombroso. El director de cine es reconocido por su trabajo en Do the RIght Thing y Malcom X.