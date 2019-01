ANUR se pronuncia a favor de Guillermo Pacheco Pulido para ocupar la gubernatura interina

Integrantes de la Unidad Revolucionaria, señalaron que, “hoy, que se tienen los elementos para que se convoque a una nueva elección, el sólido perfil del Maestro GUILLERMO PACHECO PULIDO como gobernador interino, apuntala el lado más sensible de nuestra Puebla democrática, donde la experiencia del ex alcalde; jurista, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, académico y sobre todo su alta probidad política y ciudadanía poblana se vuelven la piedra angular de la Puebla en equilibrio y equidad”.

Integrantes de la Unidad Revolucionaria, hacen un llamado a los integrantes de las fuerzas políticas que conforman el H. Congreso del Estado, para que GUILLERMO PACHECO PULIDO sea quien encabece el gobierno interino, pues es la única opción democrática y sensata que tiene Puebla y los poblanos.