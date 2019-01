Beltrán Leyva pagó a Calderón para matar a 'El Chapo'

La tensión ante la oportunidad de la defensa de El Chapo para preguntar a Alex Cifuentes fue fuerte en la sala, debido a que los fiscales objetaban en cada momento los intentos de la defensa por destapar los dichos del testigo.

Felipe Calderón utilizó sus redes sociales para mostrar su postura sobre la situación, en donde solo recalcó que el testigo refutó en dos ocasiones de manera textual que no recordaba lo que había dicho.

A pregunta del abogado de Joaquín Guzmán al testigo “Cifuentes”, si los Beltrán Leyva me había dado dinero, el testigo lo negó dos veces: Textualmente, "I don't recall this incident very well," Cifuentes, adding moments later, "Right now, I do not remember that." Para aclarar. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 16 de enero de 2019