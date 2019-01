Fiscalía funcionará con la búsqueda de la justicia y la verdad: Bátiz

Bátiz comentó la Fiscalía deberá procurar la justicia en los nueve años que estará al frente del cargo, por lo que buscará la justicia sin adjetivos, ya que su procuración va acompañada de la buena fe.

“No vamos a inventar criminales, no vamos a inventar hechos que no existieron, no vamos a cargar armas a los que hayan fallecido en los enfrentamientos, no vamos a permitir ninguna acción que no se funde en la buena fe: no mentir, no engañar a la ciudadanía, no forzar a que se declare en un sentido o en otro, no componer el lugar de los hechos. Eso será, el principio de la buena fe, como la columna vertebral del trabajo de la Fiscalía”, afirmó.