Increíble similitud entre Reese Witherspoon y su hija

Aunque la exclusiva de Vogue llegará hasta febrero, la propia Reese Witherspoon adelantó una fotografía en su cuenta personal de Instagram, junto a la frase “Lo conseguimos de mi madre”, junto al tag #3Generaciones.

Ver esta publicación en Instagram We get it from my Mama. #3Generations #Vogue Una publicación compartida de Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) el 11 Ene, 2019 a las 9:23 PST

En tan solo cuestión de horas, la publicación alcanzó millones de visitas, fue compartida en redes sociales, generó millones de me gusta y obtuvo miles de comentarios de sus seguidores, quienes no perdían la oportunidad para evidenciar el parecido y la belleza de la familia.

Actualmente Reese Witherspoon se encuentra en la producción de la segunda temporada del condecorado drama de HBO, Big Little Lies, ficción de la cual es protagonista y productora. En la serie interpreta a Madeline Martha Mackenzie, papel por el que obtuvo dos nominaciones a los Premios Emmy.

Además, la actriz prepara diversos proyectos como la próxima serie inédita de Apple, Top of the Morning que protagonizará junto a Jennifer Aniston. También estelarizará y producirá la adaptación de la novela Little Fires Everywhere para Hulu.