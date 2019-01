#VIDEO: 'Spiderman: Far from home' estrena tráiler con Mysterio y Nick Fury Marvel liberó el primer tráiler de 'Spiderman: Far from home', la encargada de inaugurar la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel.

Foto: Especial Marvel estrenó este martes el primer tráiler de la cinta Spiderman: Far from home, que a Hispanoamérica llegará con el título de Spiderman: Lejos de casa. Sorprendió por presentar el personaje de Mysterio, que será interpretado por Jake Gyllenhaal. Esta película tiene un gran significado para Marvel debido a que será la primera de la llamada Fase 4 del Universo Cinematográfico de la franquicia (MCU), después de que la anterior llegue a su fin con el lanzamiento de Avengers: Endgame. Spiderman: Far from home llegará a la pantalla grande el próximo 5 de julio, fecha en la que finalmente podremos ver al arácnido al lado de Quentin Beck, conocido como Mysterio. En la parte final del avance promocional, podemos verlo al lado del joven vengador combatiendo a poderosos rivales.

Ya iniciaron las filmaciones de 'Dos policías rebeldes 3'

Durante más de dos minutos, podemos ver nuevamente a Tom Holland en el papel de Peter Parker, como ya lo hicimos previamente en Capitán América: Civil War, Infinity War y, por supuesto, en Spiderman: Homecoming. En su segunda cinta en solitario, el joven emprende un viaje a Europa junto con sus amigos y compañeros de clase, sin sospechar que tendrá que utilizar sus habilidades superhumanas para evitar una tragedia. Además de Holland y Gyllenhaal, el elenco también incluye nombres como Michael Keaton, Zendaya, Marisa Tomei, Jon Favreau, Jacob Batalon, Cobie Smulders y Samuel L. Jackson, estos dos últimos en sus respectivos papeles de Maria Hill y Nick Fury.