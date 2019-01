M. Night Shyamalan compara 'Glass' con 'Atrapados sin salida'

Uno de los papeles más emblemáticas del icónico actor Jack Nicholson, fue su interpretación como Randle McMurphy en la cinta Atrapados sin salida (1975), inspirada en la obra original del escritor norteamericano Ken Kesey, One Flew Over the Cuckoo's Nest.

Esta película es considerada como una de las mejores de la historia, además, es una de las tres cintas acreedoras a la quinteta de Premios Oscar más importantes que se pueden obtener en un certamen, que incluyen Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guion, Mejor Actriz y Mejor Actor, siendo esta última presea para el propio Nicholson.

En escasos días, la nueva cinta de M. Night Shyamalan perteneciente a su serie denominada Trilogía Eastrail 177, Glass (2019), llegará a cines de todo el mundo. El director declaró que su historia está inspirada en el argumento de Atrapados sin salida.