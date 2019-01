Verónica de Gyves asegura que defenderá autonomía e independencia de la Fiscalía

También, defendió que no ha ocupado ningún cargo político ni partidista, además de que tiene conocimiento de todas las aristas del proceso penal. En cuanto a sus retos, expresó que uno de ellos será ganarse la confianza de la ciudadanía, por lo que escuchará las voces de las organizaciones civiles y de las víctimas.

“De ser fiscal, trabajaré con ahínco para que no haya más señalamientos de vejaciones a los derechos humanos, no más excesos, no más abusos de autoridad, porque todo eso desacredita a la institución encargada de la procuración de justicia”, dijo.