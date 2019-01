Lady Gaga elimina todo rastro de colaboración con R. Kelly

Hace unas horas, la reciente ganadora del Globo de Oro por su canción Shallow incluida en la banda sonora de A Star Is Born (2018), Lady Gaga, eliminó de todas las plataformas digitales de streaming de música uno de sus temas más reconocidos.

Se trata de la canción titulada Do What U Want (With My Body) que realizó en colaboración del rapero R. Kelly. La cantante aseguró que dicho tema es una composición resultante de un duelo personal y que se arrepiente de haberla producido.

El músico R. Kelly atraviesa por una serie de acusaciones por parte de antiguas parejas sentimentales que afirman que fueron abusadas física y psicológicamente por los abusos del rapero. Lady Gaga se une a estas mujeres ya que considera sus argumentos verídicos e irrefutables.