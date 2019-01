Bryan Cranston confirma película de 'Breaking Bad'

Hasta el momento, existen muy pocos detalles acerca del filme basado en la emocionante trama que conquistó la pantalla chica entre 2008 y 2013, y que llegó a ser considerada una serie de culto para un amplio sector del público.

El pasado mes de noviembre, Cranston había dado a entender que Breaking Bad debutaría en los complejos de cine en los próximos años, pero dijo tener dudas sobre las modificaciones que se harán o si se contará otra historia diferente a lo visto en la obra original.

“Honestamente, no he leído el guion (…) Entonces la pregunta es si Walter White estará o no en la película”, dijo en ese momento.