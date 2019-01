Hallan lavado de dinero en lucha contra el robo de combustibles

“Se escudaban en utilizar a funcionarios menores, chivos expiatorios, y se dejaba con protección e impunidad a los presidentes de la República. Ya he dicho que todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del Presidente de la República. No es que no lo sabía el señor Presidente, [que] tiene toda la información que se necesita. O es cómplice o se hace de la vista gorda”, puntualizó.